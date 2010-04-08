Otobüslerin konforu yolcuları şaşırtıyor

T24- Hava yolu şirketleriyle rekabet içerisinde olan şehirlerarası hizmet veren otobüs şirketleri yolcularına hizmette sınır tanımıyorlar. Birçok firma kablosuz internet, koltuklu TV ve açık büfe ikramları gibi hizmetler verirken, bir işletmenin otobüste tasarladığı restoranda yiyecek ve alkollü içecekli yolculuk büyük ilgi görüyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülkede şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hava yolu firmalarının artması, hızlı trenle konforun ve yolculuk süresinin azalması otobüslere olan talebi azalttı.





Otobüsçüler, yolcularını ülkenin dört bir yanına ulaşan uçak firmalarına kaptırmamak için yolculuk süresini kısaltamasa da konfor ve sunduğu hizmetleri artırma yoluna gidiyor. Otobüs firmaları, ulaşım hızı dışında uçakta verilen hizmetlerin daha fazlasını sunarak yolcularını memnun etmeye çalışıyor.





Varan Turizm, kapalı devre uydu TV, dizüstü bilgisayarlar için kablosuz internet ve elektrik bağlantısı, radyo yayını gibi hizmetlerin yanı sıra gece yolculukları için yastık ve battaniye bile veriyor.





“Hizmette sınır yoktur” anlayışıyla hareket ederek iki katlı otobüslerinin alt katını restorana dönüştüren ve ruhsat alan firma, dörder kişilik 5 masa koyduğu restoranda profesyonel hizmet sunuyor.





Sadece İstanbul-Ankara arasında sefer yapan otobüslerdeki restoranda, buzdolapları, mikrodalga fırın gibi eşyaları da bulunduran firma, yolcularına ücret karşılığında, su böreği, döner, hamburger ve çorba gibi çeşitlerde yemek, viski, cin, votka, kırmızı şarap ve bira ile alkolsüz içecek veriyor. Aynı anda 20 kişinin yararlandığı restoranın büyük ilgi gördüğünü belirten yetkililer, söz konusu otobüsleri ve restoranı tercih eden müşteri portföylerinin farklı olduğunu belirtti.





Şirket yetkilileri, otobüslerde alkollü içecek servisiyle ilgili olarak ruhsat aldıklarını, bu hizmeti izinle yürüttüklerini kaydettiler.

YANINIZDA TAŞIDIĞINIZ FİLMİ OTOBÜSTE İZLEYEBİLİYORSUNUZ





Kamil Koç firması ise güvenlik, konfor, hijyen ve teknolojiyi üst seviyede tutarak yolcularına en iyi hizmeti vermeye gayret ediyor. Ergonomik koltuklar, terletmeyen yün bazlı kadife koltuk kumaşları, geniş diz mesafesi ile en uzun yolculuklarda farklı bir konfor sunan firma, tek kullanımlık koltuk başlıkları ve kulaklık kılıfları ile temizliği ön planda tutuyor.





Kişiye özel ses ve görüntü sistemi, DVD Player ve 15 inch ebadındaki LCD ekran, görüntü ve ses kalitesiyle yolcularına sinema keyfini yaşatan Kamil Koç otobüslerinde, koltukların önündeki kulaklıklı sistem sayesinde 8 kanallı müzik yayını yapılabiliyor.





İsteyen vatandaşlar, flaş belleklerle yanında getirdiği filmi, otobüsteki USB girişi sayesinde koltuk arkasındaki televizyondan izleyerek yolculuk yapabiliyor.





Soğuk ve sıcak içecek ile yiyecek hizmetinde diyet ürünlere de yer veren firma, günlük gazete ve kurumsal yayını dergisiyle yolcularını, yolu ve süreyi fark etmeden istedikleri yere ulaştırıyor. Kışın çorba, yazın dondurma ikramında bulunan Kamil Koç, müşterilerden gelen taleplere göre hizmetlerini yönlendiriyor.





Sert rekabet ortamında müşterisini kaybetmek istemeyen ve daha fazlasını çekmeyi planlayan firma, hızlı tren hizmetiyle Ankara-Bursa seferini 2 saat kısalttı. Firma, TCDD ile yaptığı anlaşmanın ardından Ankara-Bursa-Ankara arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile bağlantılı seferleri de hizmete sundu. Firma Firma, Ankara’dan YHT ile gelen yolcusunu Eskişehir Garı’ndan alarak Bursa’ya ulaştırırken, Bursa’dan Ankara’ya YHT’yi kullanarak gidecek müşterilerini de Eskişehir Garı’na ulaştırıyor.





Firma yetkilileri, hava yolunu rakip görmediklerini, hızlı trende olduğu gibi gelecekte ortak işler yapmayı planladıklarını kaydetti.

DÜNYANIN EN GENİŞ KOLTUK ARALIĞI HİZMETİ



Nilüfer Turizm ise koltuk TV (koltukların arkasında televizyon) sayesinde kişiye özel televizyon ile yolcularına keyifli yolculuklar sunuyor.





Kablosuz internet, yaz ve kış aylarına göre yiyecek ve içecek hizmetiyle yolcularına en iyi hizmeti sunan firma, uzman kadrosuyla müşterilerine güvenilir, konforlu ve rahat bir yolculuk imkanı sağlıyor.





Ulusoy ise konforlu ve ödüllü araçlarıyla hizmet veriyor. Yolcuların güvenliği için hız sınırlamasına uyan ve 90 kilometrenin üzerine çıkmayan bazı otobüslerde tek koltuk bulunuyor. Özel terminallerden kalkan otobüslerde dünyanın en geniş koltuk aralığı hizmeti veren firma, yastık, battaniye, sıcak, soğuk içecek ve yiyecek servisleri, kahvaltı ve akşam yolculuklarına yönelik yiyecek çeşitleri sunuyor.





Koltuk TV, internet, bilgisayarı şarj edebilecek prizler, müzik yayını, uzman sürücü ve servis kadrosuyla yolcularına en iyi hizmeti vermeye çalışan firma, özel korumalı temizlik sistemiyle hijyeni en üst seviyede tutuyor.