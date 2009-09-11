Otobüsle kamyon çarpıştı: 2 ölü 10 yaralı

|
|
|Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde, bir yolcu otobüsü ile
kamyonun çarpışması sonucu biri bebek 2 kişi öldü, 10 kişi
yaralandı.
Kaza, Çanakkale- İzmir
Karayolu'nun 36'ncı kilometresindeki Derbent Rampaları'nda, bugün saat 10.00'da
meydana geldi. Çanakkale'den Ezine yönüne giden 10 P 2005 plakalı yolcu otobüsü
Derbent Rampaları'ndan inerken, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden
çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otobüs, 10 J 00268 plakalı kamyonla
çarpıştı. Kazada otobüsteki yolcular arasındaki 6 aylık Tuana Taşkıran ile
kamyonun sürücüsü 60 yaşındaki Şeref Torgal ölürken, 10 kişi de yaralandı.
Yaralılar Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılarda durumu ağır
olan 6'sı Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe
kapandı. Soruşturma
sürüyor.