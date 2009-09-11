Otobüsle kamyon çarpıştı: 2 ölü 10 yaralı

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde, bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu biri bebek 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Kaza, Çanakkale- İzmir Karayolu'nun 36'ncı kilometresindeki Derbent Rampaları'nda, bugün saat 10.00'da meydana geldi. Çanakkale'den Ezine yönüne giden 10 P 2005 plakalı yolcu otobüsü Derbent Rampaları'ndan inerken, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otobüs, 10 J 00268 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otobüsteki yolcular arasındaki 6 aylık Tuana Taşkıran ile kamyonun sürücüsü 60 yaşındaki Şeref Torgal ölürken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılarda durumu ağır olan 6'sı Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Soruşturma sürüyor.





