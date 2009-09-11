T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Otobüsle kamyon çarpıştı: 2 ölü 10 yaralı

11 Eylül 2009 15:44

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde, bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu biri bebek 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale- İzmir Karayolu'nun 36'ncı kilometresindeki Derbent Rampaları'nda, bugün saat 10.00'da meydana geldi. Çanakkale'den Ezine yönüne giden 10 P 2005 plakalı yolcu otobüsü Derbent Rampaları'ndan inerken, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otobüs, 10 J 00268 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otobüsteki yolcular arasındaki 6 aylık Tuana Taşkıran ile kamyonun sürücüsü 60 yaşındaki Şeref Torgal ölürken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılarda durumu ağır olan 6'sı Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Soruşturma sürüyor.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24