Otobüsle adam taşıyan şimdi teknolojiye uydu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanvekili Ömer Toprak, seçmen sayılarının dayandırıldığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’yle (ADNKS) birlikte 6 milyon artan seçmen sayısıyla ilgili, "Geçmişte otobüsle taşımayı kimler yapıyordu? Teknolojiye onlar da adapte oldu" dedi.



Toprak, Referans Gazetesi’nde dün yayınlanan röportajında, özetle şunları söyledi:



Erkán, ’Görme’ derdi



Geçmişte her nüfus sayımında kimler, nasıl işler yaptı biliniyor. Her sayımdan sonra ’Gene sayamadık, sokağa çıkma yasağı uygulandı, gene otobüslerle taşındı’ deniyordu. Ne yapsın kurum? Bazı yerlerde ilgili erkánın esiri vaziyetinde, bir yerde bekletilip, ’Sen orada dur, görme’ deniyordu. Dedektif kurum değil, teknik kurum. Ne kadar engel olabilirsiniz? 2000 nüfus sayımında belli kalite kontrol çalışması yaptık bazı yerlerde. Orada da ne kadar nüfus düştüğünü biliyor herkes.



Daha fazla söyletmeyin



Bazı evlerde olduğundan çok kişinin yaşıyor gözükmesi son derece makul. İnsanların her zaman sebep olabileceği şeyler. Şöyle düşünün: Geçmişte otobüsle taşımayı kimler yapıyordu? Onlar bu sefer bunu da yapıyorlar. Teknolojiye onlar da adapte oldular. Daha fazla söyletmeyin. Adam kendi belediyesinde mi kullanmak istiyor oyunu? Adam gidiyor orada bir evde gösteriyor vatandaşı.



Devrettik, ne oldu bilmiyorum



Birileri gitmiş sayılmış. İçişleri Bakanlığı’na nüfus müdürlüğüne gidip ’Burada bu insanlar yaşamıyor, nasıl kaydettirdiniz?’ diye soracaksınız. Yalan beyan, yanlış beyan. Biz güvene dayalı bir sistem kurduk ve 2008’in başında İçişleri Bakanlığı’na devrettik. Daha sonra ne oldu bitti, ben bilmiyorum. Ben bitirdim devrettim gitti, benim işim yok.