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Yaşam

Otobüse çarpan trenin makinist alkollü çıktı

Samsunspor’un takım otobüsüne çarpan trenin makinisti A.P.’nin 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

08 Şubat 2012 02:00

 T24- Samsunspor’un takım otobüsüne çarpan trenin makinisti A.P.’nin 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

Otobüse çarpan trenin makinisti alkollü çıktı

Samsunspor’un takım otobüsüne çarpan trenin makinisti A.P.’nin 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Makinist hakkında idari soruşturma başlatılacağı belirtilirken, Samsunspor Başkanı Kazım Yılmaz konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Dün Karabükspor deplasmanından dönerken Samsun’un Canik İlçesi Doğu Park mevkisinde hemzemin geçitten geçen Samsunspor kafilesini taşıyan Recep Terzi idaresindeki 55 SS191 plakalı takım otobüsüne çarpan trenin makinistinin alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası gözaltına alınan Samsun-Azot seferi yapan 46006 sefer sayılı trenin makinisti A.P.’nin yapılan kontrolünde 0.55 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı ile makinistin alkollü çıktığı Valilik makamına bildirildi. Makinist hakkında idari soruşturma başlatılacağı belirtildi.


Görevli uyuyormuş

Samsunspor Başkanı Kazım Yılmaz, sorumlular hakkında gerekli işlemlere başladıklarını dile getirirken, ihmalin bir kentin takımı neredeyse yok edeceğini söyledi.

Bariyeri indirmesi gereken görevlinin uyuduğunu da öne süren Başkan Yılmaz, "Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Trenin geçişi sırasında bariyeri indirmesi gereken görevli uyuyormuş. Nasıl olur anlam veremiyoruz. Büyük bir facia atlattık" dedi.


Kusur otobüs şoförünün

Devlet Demir Yolları (DDY) Samsun İşletme Müdürü Hasan Kokuroğlu ise, yaşanan talihsiz kazadan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Burada Devlet Demir Yolları’nın bir ihmali söz konusu değil. Kusur tamamen Samsunspor otobüs şoförünün. Görüntülerde de izlediğiniz üzere demir yolunu kontrol etmeden geçiyor. Bariyer açık olması demir yolundan kontrolsüz geçmesi anlamına gelmez. Ayrıca bariyerler Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde. Oraya güvenlik görevlisini belediye veriyor. Ancak dediğim gibi burada kriter şoförün kontrollü geçiş yapması gerekirdi. Tek sevincimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Kaza üzücü elbette. Makinist hakkında da tahkikat yapıyoruz" diye konuştu.

Belediye yetkilileri ise, bariyerin sorumluluğunun kendilerinde olduğuna dair bir protokol bulunmadığını ifade etti.


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