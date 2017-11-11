T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otobüs yolcusunun üzerinden 2 kilo 88 gram eroin çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun beline sarılı halde 2 kilo 88 gram eroin ele geçirildi

11 Kasım 2017 18:52

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun beline sarılı halde 2 kilo 88 gram eroin ele geçirildi. Üzerinde eroin bulunan Ş.B. gözaltına alındı.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis\'ten Diyarbakır yönüne giden bir yolcu otobüsünü denetim noktasında durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan Ş.B.\'nin yapılan üst aramasında, beline sarılı 4 pakette 2 kilo 88 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile yakalanan Ş.B. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİSKaçakçılıkOrganize SuçlarMüdürlüğü ekipleri Bitlis DiyarbakırOtobüsteEroinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24