Otobüs yolcusunun üzerinden 2 kilo 88 gram eroin çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun beline sarılı halde 2 kilo 88 gram eroin ele geçirildi. Üzerinde eroin bulunan Ş.B. gözaltına alındı.

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis\'ten Diyarbakır yönüne giden bir yolcu otobüsünü denetim noktasında durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan Ş.B.\'nin yapılan üst aramasında, beline sarılı 4 pakette 2 kilo 88 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile yakalanan Ş.B. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.



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