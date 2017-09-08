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Otobüs yolcusu vücuduna sarılı esrarla yakalandı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, jandarma narkotik köpeği Alçı'nın katılımıyla kontrol edilen bir otobüsteki yolculardan Ş

08 Eylül 2017 20:31

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, jandarma narkotik köpeği Alçı\'nın katılımıyla kontrol edilen bir otobüsteki yolculardan Ş.Ö.\'nün üstünde, esrar bulundu. Ş.Ö., gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Mahallesi\'nde denetim noktası oluşturdu. Diyarbakır\'dan Bodrum\'a yolcu taşıyan otobüste, narkotik köpeği Alçı\'nın katılımıyla yapılan aramada, yolculardan Ş.Ö.\'nün sırt ve bacak kısımlarına streç filmle sarılmış 25 gram toz esrar ve 614 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el koyuldu. Gözaltına alınan Ş.Ö. ise jandarmaya götürüldü.

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