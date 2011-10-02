Otobüs şoförüne dayak kamerada

T24 - Erzincan'da toplu taşıma otobüsünde yaşanan şiddet güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Şoförü "Sen kime küfür ettin?" diyerek direksiyon başında defalarca yumruklayan şahıs, otobüsten inerek kaçtı.



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Olay bugün (1 Ekim) saat 11.00 sıralarında kent içi ulaşımda kullanılan halk otobüsünde meydana geldi. Yavuz Selim ve Mengüceli Mahallesi güzergahındaki bir numaralı otobüste çalışan 36 yaşındaki şoför Savaş Şahin, şehir merkezinden yolcuları almaya başladı. Bu sırada yolcu otobüsüne binen bir vatandaş öğrenci olduğunu söyleyerek Açık Öğretim Fakültesi kimliğini gösterdi. Şoför Savaş Şahin, kimliğinin geçersiz olduğunu belirterek, otobüste bu konuda uyarıcı yazı bulunduğunu belirtti. Otobüsün arkasına geçen kimliği belirlenemeyen şahıs, güzergah boyunca yolcuların inmesini bekledi.



Kamu lojmanları civarında otobüste yolcu olmamasını da fırsat bilen şahıs, sürücü Savaş Şahin'in yanına geldi. "Sen kime küfür ettin? İn aşağıya" diye kızdı. Sürücünün küfür etmedim demesine rağmen şahıs, Savaş Şahin'i yumruklamaya başladı.



Direksiyon başında defalarca otobüs sürücüsü Savaş Şahin'e yumruk indiren şahıs, bir ara şoförün yanda bulunan sopaya davranması ile belindeki silaha elini attı. Küfürlerle şoföre vurmaya devam eden şahıs, Savaş Şahin'in "Ben küfür etmedim. Çocuklarımın ölüsünü öpeyim ki küfür etmedim. Kamera da görüntüler varö demesi ile sakinleşse de yine tehdit ve küfürlerine devam etti.



"Kapıyı aç" diyen kimliği belirlenemeyen şahıs otobüsten inerek uzaklaşırken, aldığı yumruk darbeleri ile yüzünden yaralanan otobüs şoförü Savaş Şahin ise Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Şoför Savaş Şahin'in yolcudan şikayetçi olması üzerine , şimdi polis her yerde , şoförü direksiyon başında yumruklayan şahısı arıyor.



