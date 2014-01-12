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Yaşam

Zabıtanın otobüs şoförüne sıktığı biber gazı 'silah' sayıldı

Adana'da otobüs şoförüne bibergazı sıkan zabıtaya silah sayılan biber gazı sıkarak kasten yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle 6 bin lira para cezası verildi

12 Ocak 2014 09:14

Adana’da zabıta, tartıştığı otobüs şoförüne biber gazı sıktı. Gazdan şoförle birlikte içindeki yolcular da etkilendi. Açılan davada biber gazı silah sayıldı ve zabıtaya 6 bin TL ceza verildi. Ceza ertelendi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde 4 Ekim 2012’de iddiaya göre, kaldırım işgallerine yönelik operasyon yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yağ Camisi durağı yakınlarında yolu daralttı. Bu sırada özel halk otobüsü sürücüsü Uğur Yılmaz (30), ani fren yaptı. Sert fren nedeniyle araçtaki yolcular, savruldu. Yolcuların tepkisi üzerine aracını durduran Yılmaz, önündeki zabıta ekibine, “Yola nasıl çıkıyorsunuz? Az kalsın kaza yaptıracaktınız” diye bağırdı. Zabıtalar da otobüse binip sürücü Yılmaz’a biber gazı sıktı.

 

Krize girdiler

 

Gazdan yolcular da etkilendi. Nefes almakta güçlük çeken yolcular, kendilerini dışarı zor attı. Öksürük krizine giren yolculara çevredeki esnaf yardım etti. Bir yandan zabıtalara tepki gösteren esnaf, diğer yandan mağdur yolculara su içirip yüzlerini yıkattı. Direksiyon başında fenalık geçiren sürücü, zabıtalardan şikayetçi oldu.

 

Biber gazı silah sayıldı

 

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, zabıta amirleri Serkan Yıldız (30), Ahmet Akçalı (30) ile zabıta memuru Sinan Narinç (31) hakkında ‘etkili eylem’ suçundan 1.5’ar yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Mahkeme hâkimi, sanıklardan zabıta Sinan Narinç’e şoför Yılmaz ile muavin Fırat Sarıgöl’e ‘silah’ sayılan biber gazı sıkarak ‘kasten yaralama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 6 bin lira para cezası verdi. Hâkim, sanıkların yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirerek cezayı erteledi. 

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