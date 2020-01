Otobüs şoförü muavini şikayet etti: Paramı kızlarla havuz ve köpük partilerinde çatır çatır yiyor

Özel bir otobüs firmasında yolcu taşımacılığı yapan Ragıp Eraslan, 20 yaşındaki muavinin 12 bin lirasını çalıp, Antalya'da köpük ve havuz partilerinde harcadığını iddia etti. Eraslan kanıt olarak da muavininin Facebook'tan paylaştığı eğlence fotoğraflarını ve paralarla çekilmiş selfie'sini gösterdi.

Keşan İlçesi’nde özel bir seyahat firmasında yolcu taşımacılığı yapan 35 yaşındaki Ragıp Eraslan, muavini 20 yaşındaki U.Y.’nin kendisinden çaldığını öne sürdüğü yaklaşık 12 bin lirayla Antalya’da köpük ve havuz partileri yaptığını iddia etti.

Muavini U.Y.’nin sosyal paylaşım sitesine yüklediği eğlence ve paralarıyla çekilmiş fotoğraflarını savcılığa delil olarak sunan Eraslan’ın şikayeti üzerine polis, muavinin peşine düştü.

Özel bir seyahat firmasında kendisine ait otobüsle İstanbul’dan Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki Yayla ve Erikli Köyü sahilleri arasında yolcu taşımacılığı yapan Ragıp Eraslan, İstanbul Esenler’de yanına muavin olarak aldığı U.Y.’nin kendisini dolandırıp paralarını aldığını öne sürdü. Ragıp Eraslan, geçen 19Temmuz’da iş bitimi muavini U.Y.’nin evine gittiğini, kendisinin de otobüsünü Esenler otogarı dışındaki bir otoparka çekerek araç içerisinde uyuduğunu anlattı. Sabah uyandığında araca girilerek, cüzdanında bulunan bin 500 lira ile kredi kartının çalındığını fark ettiğini kaydeden Eraslan, iptal ettirmek için aradığı banka görevlisinden 13 ayrı yerden toplam 10 bin 625 lira çekildiğini öğrendiğini söyledi.

Kredi kartının en son kullanıldığı Sapanca’daki oteli arayan Eraslan, kartı yanında çalıştırdığı muavini U.Y.’nin kullandığını belirledi. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Eraslan U.Y.’den şikayetçi olurken, sosyal paylaşım sitesindeki köpüklü, havuzlu eğlence ile paralarla çekilmiş fotoğraflarını da delil olarak gösterdi.

’Benim paramı çatır çatır yiyor’

Muavininin kendisinden çaldığı paralarla tatil bölgelerinde eğlenmeye devam ettiğini öne süren Ragıp Eraslanşunları söyledi: "Olay gecesi eve gitmek için bile benden 100 lira istemişti. Normalde ben o seslere uyanırdım, verdiğim parayla uyku ilacı aldığını düşünüyorum. Önce cebimdeki nakit bin 500 lirayı almış, daha sonra kredi kartımdan para çekmiş. Şifreyi mazot almaya gittiğimizde kullandığı için biliyordu. Bankadan 10 bin 625 lira çekmiş ve Antalya’ya gitmiş. Herif şu an paraları yiyor, gününü gün ediyor. Kızlarla köpük banyosunda çekilmiş fotoğrafları Facebook’a atıyor. Bizden çaldığı paraları şu an çatır çatır yiyor. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yakalanmaması için hiçbir sebep yok. Kullandığı telefon halen açık. Akşama kadar Facebook’ta. Fotoğraflardan nerede olduğu görülüyor. Bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum."

Alem fotoğrafları internette

Ragıp Eraslan’ın kendisini soyduğunu öne sürdüğü muavin U.Y. ise eğlence fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerine yükledi. Kızlarla havuz ve köpük partilerinin yanı sıra paralarla ayna önünde çekilmiş fotoğrafları yer alan muavinin yakalanması için Malkara Cumhuriyet Savcılığı ve polisin başlattığı soruşturma sürüyor.