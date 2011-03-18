Otobüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü 33 yaralı

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir kargo şirketinin toplantısı için İstanbul'dan yola çıkan 06 MDK 44 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya karayolu, tüneller mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.Burdur Valisi Süleyman Tapsız, yaptığı yazılı açıklamada, Isparta Antalya karayolu tüneller bölgesinde saat 07.15'te trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Bir kargo şirketinin çalışanlarını Antalya'daki toplantıya götüren 06 MDK 44 plakalı yolcu otobüsünün, Isparta-Antalya Karayolunun 11. kilometresinde, tüneller bölgesinde yağış ve dikkatsizlik nedeniyle şarampole yuvarlandığını kaydeden Tapsız, otobüste bulunan yolculardan 4'ünün yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını ifade etti.Kazaya anında Burdur ve Isparta jandarma, Afet Acil Durum Müdürlükleri ve ambulanslar tarafından müdahale edildiğini ve yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiğini vurgulayan Vali Tapsız, olaya Antalya'dan gelen helikopter ambulansın da müdahale ettiğini bildirdi.İlk belirlemelere göre, yolculardan 3'ünün olay yerinde, bir yolcunun ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini belirten Tapsız, yaralıların Isparta, Burdur ve Antalya'da hastanelere kaldırıldığını kaydetti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kimlikleri tespit edilen yaralı yolcuların listesi şöyle:Filiz Aydoğdu, Hamdi Aktan, Durmuş Akan, Selami Yunus, Dilek Seven, Adem Altun.Bedri Sinan Çiftçi, Berna Sağlık, Feridun Vasıf Bayburtlu, Senem Ayşe Kılıç, Mustafa Özer, Hasan Kekeç, Hıdır Ören, Satılmış (soyadı belli değil), Umut Selvili, Erbay Yaşar.Atalay Çolak, Murat Conda, Timur (soyadı belli değil), Ozan Arat.Gündüz Işık, Zeki Örmeci.Oğuzhan Oğuz, İrfan Ataylı, Veysi (soyadı belli değil).Nesim Tuncay, Kemal Kebapçı.Açıklamada, Ayşegül Polat, Cüneyt Odabaş ve metin (soyadı belli değil) olay yerinde, Eyüp Bayrak'ın ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği bildirildi.Öte yandan, kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolu gidiş istikametinde trafiğe kapatıldı.