Otobüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Balıköy-Simav karayolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Bülent Bozkurt yönetimindeki 34 JR 3189 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, otobüs sürücüsü Bülent Bozkurt ile yolcular Ali Osman Kösem, Güldene Bozkurt, Mehmet Ali Can, Azra Kösem, Zelike Kösem, Kudret İlci, Fahri İlci, Melike İlci, Gülten İlci, Neslihan İlci, Gülhan Kuzu ile Ömer Faruk Kuzu yaralandı. Yaralılar, gelen ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi ile Harmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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