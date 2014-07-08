'Otobüs Mamak Merkez Karakolu'na çekiliyor'

Ankara’da ulaşım hakkı adı altında düzenlenen otobüs seferleri protestosuna polis biber gazı ile müdahale etti. Eyleme CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Hüseyin Aygün ve Muhammet Işık da destek verdi.

Ankara’da bir grup vatandaş Egen Mahallesi’ne giden belediye otobüsü seferlerinin iptal edilmesini protesto etti. Eyleme CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Hüseyin Aygün ve Muhammet Işık da destek verdi.

Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarında toplanan grup bir süre otobüslere binmeme protestosunda bulundu. Daha sonra gelen bir otobüse kart okutmadan binen vatandaşlar otobüsün Ege Mahallesi’ne gitmesi halinde kart okutacaklarını ifade ettiler.



CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Hüseyin Aygün de ücretsiz olarak vatandaşlarla birlikte otobüslere bindi. Bir grup protestocuyu alan otobüs duraktan hareket etti. Daha sonra durağa otobüs gelmemesi üzerine vatandaşlar yoldan geçen başka bir otobüsün önünü kesti. Bunun üzerine protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandı ve polis biber gazı ile protestoculara müdahale etti.

Daha sonra dağılan grup tekrar otobüs durağında toplandı. Bazı protestocular ile vatandaşlar arasından gerginlik yaşanırken bazı vatandaşlar ise Ramazan olması nedeniyle polisin biber gazı kullanması nedeniyle polise tepki gösterdi.

'Otobüs karakola çekiliyor'

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, twitter'dan şu mesajı paylaştı: Şuan içinde bulunduğumuz otobüs ise Mamak Merkez Karakoluna çekiliyor, Melih Gökçek ve belediye hakkında biz şikayette bulunacağız!