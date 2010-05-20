Otobüs kamyona çarptı: 6 ölü, 25 yaralı

T24 - Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde otobüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 6 kişi öldü, 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Kamyonun kasası otobüsün öndeki ikinci koltuğun bulunduğu yere kadar girerken, yaralılar sedye ile camlardan çıkarıldı.



Kaza saat 04.00 sıralarında, TEM Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı Asar Mevkii'nde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Timur Dilli idaresindeki 50 AE 250 plakalı Kapadokya Göreme Turizme ait otobüs sağ şeritte gitmekte olan Durmuş Kahraman idaresindeki 50 AE 250 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs hurda yüklü kamyonu yaklaşık 45 metre sürükledi. Kamyonun kasası otobüsün öndeki ikinci koltuğunun bulunduğu yere kadar girdi.



Kazanın ardından olay yerine Düzce ve Bolu'dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil, Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri otobüsteki yaralıları kurtarmak için seferber oldular. Otobüsün içerisinde yaralılara müdahale edilirken, sedyeye konulan yaralılar camlardan çıkartılarak ambulanslara taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındılar. 30 yaralı arasında bir Japon turistin de olduğu bildirildi.



Kazada, otobüs sürücüsü Timur Dilli ile kimlikleri belirlenemeyen 6 kişi öldü. İç içe geçen kamyon ile otobüsün birbirinden ayrılması ile parçalanan cesetler ortaya çıktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerde bulunurken, ölen ve yaralanan kişilerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.



Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.





