Otobüs duraklarına fotoğrafları asıldı; ihbar edene 1 milyon TL ödül verilecek

İçişleri Bakanlığı'nın 'arananlar' listesinde yer alan ve Adıyaman kırsalında oldukları belirlenen 9 kişinin fotoğrafı yayımlandı. 'Renas' kod adlı Veli Temirci'yi ihbar edene 1 milyon TL ödül verilecek.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce hazırlanarak yayınlanan 5 kişilik liste yenilenerek, 4 kişi daha ilave edildi. PKK mensuplarından Adıyaman kırsalında oldukları tespit edilen 9 kişilik grubun fotoğrafları afişe edildi. Otobüs durakları ve kent merkezindeki işlek caddelere asılan afişlerde, arananların fotoğrafları ve isimleri yer alıyor.

'İhbar hattını arayın’

PKK’lılarla ilgili olarak hazırlatılan broşür ve afişler hem Türkçe hem de Kürtçe hazırlatıldı. Afiş ve broşürlerde, aranan 9 kişiyi görenlerin ihbar etmeleri istenirken, ihbarların 'Alo terör ihbar hattı 140' ile 155 polis ve 156 Jandarma telefon hatları ile internet veya yazılı olarak yapılabilecekleri belirtiliyor. Aranan 9 kişiyi ihbar edenlere ödül verilecek. İhbarcıların kimlik bilgileri devlet sırrı olarak gizli tutulacak.

300 bin ile 1 milyon TL ödül

Afişte yer alan Kahramanmaraş doğumlu (Renas) kod adlı Veli Temirci için 1 milyon TL, Kahramanmaraş doğumlu (Nurhak Elbistan) kod adlı Fırat Berkpınar'a 300 bin TL, Bitlis doğumlu (Ali Norşin) kad adlı Şefik Körman'a 300 bin TL, Adıyaman doğumlu (Bezar Elçi) kod adlı Abuzer Arıca için 300 bin TL, Diyarbakır doğumlu (Mazlum Amed) kod adlı Sinan Donat için 300 bin TL ödül verilecek.

Listeye daha sonradan eklenen Adıyaman doğumlu (Bager) kod adlı Gaffari Yorulmaz, Adıyaman Çelikhan doğumlu (Zülfikar) kod adlı Yusuf Tunç, Adıyaman Gerger doğumlu (Soreş Semsur) kod adlı Murat Özdemir, Adıyaman Gerger doğumlu (Mervan) kod adlı Mehmet Akcan için ise Adıyaman Valiliği ödül vereceğini açıkladı.