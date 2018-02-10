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Otobüs durağında şüpheli çanta paniği

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, cadde üzerindeki otobüs durağının yanına bırakılan kadın çantası, bomba paniğine neden oldu

10 Şubat 2018 12:55

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, cadde üzerindeki otobüs durağının yanına bırakılan kadın çantası, bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.
Gece saatlerinde Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki otobüs durağının yanındaki çöp kutusunun altına bırakılan kadın çantasını görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Gelen ekipler, durağın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, yolu da araç ve yaya trafiğine kapattı. Bazı meraklı vatandaşlar uzak mesafeden de olsa cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Cep telefonu sinyalleri jammer ile kesildi. Ardından bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra çantayı fünye ile patlattı. Boş çıkan çanta incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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