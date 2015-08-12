Otobüs durağında porno yayını!

Brezilya'nın Curitiba kentinde, sabahın erken saatlerinde yaşanan hacker saldırısı sonucu bir otobüs durağında, yolculuk bilgilerinin yayınlandığı ekranlarda 15 dakika boyunca porno film gösterildi.

İngiliz The Mirror'ın haberine göre; Boqueirao durağında tüm ekranlarda porno videolar yayınlandı. Yetkililer, olay anında istasyonun yolcularla dolu olduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin bilgilendirilen Brezilya polisi siber güvenlik uzmanları, IP adresleri üzerinden hacker ya da hacker’ları bulmak için çalışma başlattı.

Curitiba Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili bilgilendirdiği ekranları işleten şirketten güvenlik önlemlerini artırmasını istedi.