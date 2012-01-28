-Otobüs büyüklüğünde göktaşı Dünya'nın yakınından geçti WASHINGTON (A.A) - 28.01.2012 - Otobüs büyüklüğündeki bir göktaşının, Yeryüzü'ne dün 60 bin kilometre yaklaştığı, ancak uzmanların çarpma olasılığı konusunda kaygı duymadığı bildirildi. Güneş sisteminde bu cisimleri izleyen Minor Planet Center'dan Gareth Williams, 2012 BX34 adı verilen göktaşının, 6 ila 19 metre çapında olduğunu belirtti. Williams, göktaşının Arizona'daki bir teleskop tarafından çarşamba günü saptandığını ve bir çarpışmanın az farkla önlendiğini kaydetti. Williams, gök taşının boyunun küçük olmasından dolayı yeryüzüne çok yakın bir mesafede fark edildiğini, göktaşının Dünya'nın yakınından geçmesinin sürpriz olmasına karşın bunun alışılmadık bir durum olmadığını, geçen sene Ay yörüngesinden geçen yaklaşık 30 cisim gözlendiğini açıkladı. Amerikan Uzay Ajansı, önceki gün Twitter'den ''gök taşının 27 Ocak'ta, Yeryüzü'nün yanından sorunsuz bir şekilde geçeceğini'' açıklamıştı.