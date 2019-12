-OTOBANDA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 9 YARALI İZMİR (A.A) - 18.07.2010 - İzmir-Çeşme otobanında trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Küçükvardar yönetimindeki 35 FU 587 plakalı özel araç, İzmir-Çeşme yolunda seyrederken, Urla kavşağına 3 kilometre kala, aynı istikamete giden Savaş Can yönetimindeki 35 ZT 291 plakalı özel araca arkadan çarptı. 35 FU 587 plakalı otomobilin sürücüsü Küçükvardar yaralanırken, 10 kişinin bulunduğu 35 ZT 291 plakalı araçta ağır hasar meydana geldi. Öndeki araçta bulunan Nurten Nadas (26) olay yerinde, Buse Ercik ise kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada, 35 ZT 291 plakalı aracın sürücüsü Savaş Can ile araçta bulunan İdil Can (1), Ömer Nadas (26), Burhan Tekin (25), Sude Can (7), Serpil Ercik (18), Bilgen İçen (33) ve İlyas Nadas (3) yaralandı. İki aracın sürücüsü İzmir Atatürk Eğitim Araştırma, diğer yaralılar Dokuz Eylül Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altında bulunan çocuklardan çoğunun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.