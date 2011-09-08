-Otobanda ters yönde giden kadına 9 ay hapis LONDRA (A.A) - 08.09.2011 - İngiltere'de otobanda arabasıyla yaklaşık 50 kilometre boyunca saatte ortalama 100 kilometre hızla ters yönde giden kadına 9 ay hapis cezası verildi. Hakim karşısına çıkarılan 43 yaşındaki Deborah Hunt adlı kadının kanındaki alkol oranının, olay sırasında sınırın iki kat üzerinde olduğu belirlendi. Hunt'ın geçen Temmuz ayında M5 otobanında ters yönden, yerel saatle 23.00 sularında saatte yaklaşık 100 kilometre hızla ilerlemesi, güvenlik kameralarına da yansıdı. Hunt, tehlikeli ve alkollü araç kullanmaktan suçlu bulundu. Hunt'ın ayrıca aracını sigortalatmadığı ortaya çıktı. Yargıç Hunt'a 9 aylık hapis cezasının yanı sıra 15 ay araba kullanma yasağı ve tekrar ehliyet sınavına girme cezası verdi.