-OTO YIKAMA DEĞİL ESRAR SERVİSİ İZMİR (A.A) - 20.05.2011 - İzmir'in Narlıdere ilçesinde oto yıkama yerini paravan olarak kullanıp esrar sattıkları iddia edilen biri çocuk, 8 kişi gözaltına alındı. Narlıdere'de D.Y'ye (29) ait oto yıkamacıda esrar satıldığı yönünde çok sayıda ihbar alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, iş yerini takibe aldı. Oto yıkama dışında esas olarak ''İç, dış, üstüne cila'' parolasıyla gelen müşterilere doğu ve güneydoğu illerinden temin edilen esrar satışının yapıldığı belirlenen iş yerine, polis ekiplerince narkotik köpeği Atak eşliğinde operasyon düzenlendi. 15 kilo esrar ele geçirilen operasyon sonucu, suç örgütü lideri D.Y. ile O.Y, D.K, L.K, Y.B, A.M, C.Ç. ve H.A. (14) gözaltına alındı. Çocuk Şube ekiplerine teslim edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.Y, adliyeye sevk edilirken gazetecilere, ailelere çocuklarını uyuşturucudan korumaları çağrısında bulundu.