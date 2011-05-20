T24 LogoT24 Logo
Gündem

OTO YIKAMA DEĞİL ESRAR SERVİSİ İZMİR (A.A)

20 Mayıs 2011 14:05

-OTO YIKAMA DEĞİL ESRAR SERVİSİ İZMİR (A.A) - 20.05.2011 - İzmir'in Narlıdere ilçesinde oto yıkama yerini paravan olarak kullanıp esrar sattıkları iddia edilen biri çocuk, 8 kişi gözaltına alındı. Narlıdere'de D.Y'ye (29) ait oto yıkamacıda esrar satıldığı yönünde çok sayıda ihbar alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, iş yerini takibe aldı. Oto yıkama dışında esas olarak ''İç, dış, üstüne cila'' parolasıyla gelen müşterilere doğu ve güneydoğu illerinden temin edilen esrar satışının yapıldığı belirlenen iş yerine, polis ekiplerince narkotik köpeği Atak eşliğinde operasyon düzenlendi. 15 kilo esrar ele geçirilen operasyon sonucu, suç örgütü lideri D.Y. ile O.Y, D.K, L.K, Y.B, A.M, C.Ç. ve H.A. (14) gözaltına alındı. Çocuk Şube ekiplerine teslim edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.Y, adliyeye sevk edilirken gazetecilere, ailelere çocuklarını uyuşturucudan korumaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24