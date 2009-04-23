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Yaşam

Oto galeriye molotofkokteylli saldırı

23 Nisan 2009 14:55

Adana’da bir oto galerisindeki araçlara kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atılarak yakılmak istendi.

Olay saat 03.00 sıralarında Sümer Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki Karizma Oto Galeri'sinde meydana geldi. Caddeden geçen vatandaşlar, park halindeki 01 GD 414 plakalı minibüsün yandığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sol kelebek camı kırılarak içine molotofkokteyli atılmış olan minibüsteki alevleri yangın tüpüyle söndürdü. Satılması için Sedat Faful'a ait oto galeriye bırakılan minibüste hasar meydana geldi. Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan ekipler, galeri önündeki bir başka otomobile de molotofkokteyli atıldığını tespit etti. Gelen itfaiye ekiplerince alev alan otomobil söndürülürken, saldırganların ara sokaklarına doğru kaçtığını belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlattı.

Araç kundaklanmasının DTP'ye yönelik operasyonları protesto etme amacıyla yapılmış olabileceğini değerlendiren polis, yeni saldırıların gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı güvenlik tedbirlerini artırdı.

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