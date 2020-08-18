Oto galerilerinin kiralık ve satılık araçlarını kaldırıma park etmesi yasaklandı

İkinci el araç satışına yönelik düzenlemeyle satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım üzerine park etmesi yasaklandı. Uygulamaya yönelik denetimleri Ticaret Bakanlığı ekipleri yapacak ve kuralı ihlal edenlere 2 bin lira ceza kesilecek.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yeni düzenleme sonrası vatandaşın da tepkisini çeken görüntüler tarihe karışacak. Uygulamaya yönelik denetimleri ise Ticaret Bakanlığı ekipleri yapacak. Yasağa uymayanlara iki bin TL'den başlayan para cezasının uygulanması gündeme gelecek.



Öte yandan otomobil alışveriş merkezleri için ise 150 bin ve üzeri nüfus olan yerleşim yeri için en 30 işletme şartı getirilecek.İkinci el araç satışına yönelik düzenlemede dikkat çeken bir detay da yer aldı.



Söz konusu yönetmelik kapsamında vatandaşın büyük tepkisine de yol açan satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım işgali de sona ermiş olacak. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre araç alım satımı ile uğraşanlar yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları teşhir alanı olarak kullanamayacak.

1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlaması beklenen değişiklik kapsamında gerekli olan denetimler ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri tarafından yapılacak.