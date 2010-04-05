Oto galerilerinden tepki: Tabela değiştiririz

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İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede ikinci el oto galerilerinin 2009 Mayıs ayı sonuna kadar yerleşim alanları dışına taşınmasını istemişti. Valiliklerin, Belediyeleri görevlendirdiği genelge uyarınca oto galerilere birer mektup gönderildi. Belediyelerce gönderilen bu mektuplarda en geç 10 Temmuz 2009’a kadar oto galerilerin ikamet alanları dışına taşınması istenmişti.







İstanbul Avrupa yakasında bazı oto galerileri belediyeler aracılığıyla kendilerine verilen süre dolmadan Oto Center ve İSTOÇ gibi yerlere taşınmıştı. Pek çok oto galeri ise taşınma zorunluluğunu delmek için 'tabela değiştirme' yoluna gitmişti. İstanbul Anadolu yakasındaki oto galerilerinin sahipleri de durumun düzeltilmemesi halinde tabela değişikliğine gideceklerini söylediler.





İstanbul Anadolu Yakası’ndaki oto galerilerin taşınmaları gereken galeri merkezleri henüz inşa edilmemiş olduğundan oto galeriler satışlarını eski yerlerinde devam ettiriyorlar.







Ziverbey’deki galeri sahiplerinden M.E, “Bize geçen yaz taşınma ile ilgili bir belge geldi. Ziverbeyli galericiler olarak toplantı yaptık, avukatlarımızı tuttuk. Yasa dışı bir faaliyetimiz yok, vergimizi veriyoruz. Araçlarımızı koyduğumuz yer apartmanın tapulu malı içerisinde, kaldırımı işgal etmiyoruz. Ben zaten satışlarımın yüzde 80’ini internet üzerinden yapıyorum buradan çıkmak beni etkilemez. Şu ana kadar denetleme olmadı ancak yetkililer gelir de bu araçlar kimin derse apartman sakinlerinin ve çalışanlarımın derim. Uzlaşmaya varılamaz, taşınma zorunluluğu getirilirse, tabelamı sigortacılık ya da emlakçı olarak değiştiririm,” diyor.





Oto galericilere dükkân kiralayan mal sahipleri de bu durumdan rahatsız; çünkü onlara göre galericilerin dükkânlarından çıkması demek kiraların 3 kat düşmesi anlamına geliyor. Ziverbey’de 10 metrekarelik bir dükkânın aylık kirası ortalama 5 bin TL.



(MİHA - Yazı: Mahmut Engintepe Fotoğraf: Kutsal Kutlu)