Oto alım satımında yeni dönem

T24- Yeni çıkan kanunla araba alım satım işlemlerinin noterden elektronik imza ile yapılabileceği bildirildi.





E-güven'den yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 5942 sayılı kanunun birinci maddesi gereğince Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) adlı elektronik sistemle alıcı ve satıcıların araç devri ile ilgili tüm işlemleri noterde yapılabiliyor.



Yeni sistemle beraber devri yapılacak olan aracın trafik, maliye, muayene ve sigorta ile ilgili bilgileri elektronik ortamdan notere ulaştırılıyor, böylece araç alım satımı için diğer kurumlara gitmeye gerek kalmıyor ve bütün işlemler elektronik ortamda sonuçlandırılabiliyor.



Üretimi veya ithalatı yapılan araçlara ilişkin veriler üretici veya ithalatçı tarafından Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi;ne iletiliyor. Elektronik ortamda zaman damgalı ve e-imzalı olarak saklanan bu bilgiler aracın satışı yapılırken de devir işlemi için yasal zemini oluşturuyor.



Aracın satışı yapıldığında ise satışa ilişkin bilgiler elektronik ortamda satışı yapanlar tarafından e-imzalı olarak merkezi sisteme iletiliyor ve alıcı bu işleme ek olarak tescil talebinde de bulunabiliyor.



Araç tescil ve sürücü belgesi düzenleme sisteminin modern, güvenilir ve e devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve işlemlerin tek merkezden elektronik ortamda yapılması amacıyla düzenlenen projeden kamu kurum ve kuruluşları, otomotiv sektörü, araç alım satımıyla uğraşanlar, muayene istasyonları, sigorta şirketleri, sürücü kursları, araç ve sürücü belgesi almış veya alacak olanlar bu projeden faydalanabiliyor.



E-imza www.e-guven.com adresindeki online formu doldurularak alınabiliyor.



