Otizmli Resul kayboldu, mahalleli seferber oldu

Fatih, Yenikapı Katipçeşme Sokak’ta bulunan evinden, annesinden habersiz tek başına dışarı çıkan 13 yaşındaki otizm hastası Resul Yiğitalp’ten haber alınamıyor. Dün saat 15.30 sıralarında çocuğunun evden habersiz annesinin haberi olmadan çıkan Resul’u arama çalışmaları devam ediyor.



Uzay Kesmen’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Nuran-Abdulaziz Yiğitalp çifti bir süre çocuklarını yakın çevrede aradıktan sonra, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Resul’u bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarında şu ana kadar bir gelişme olmazken, mahalleli de Resul Yiğitalp’in bulunması için seferber oldu. Mahalleli her yerde Resul’ü ararken, anne Nurhan Yiğitalp o aramaları gözyaşları içinde izledi.





‘İhtiyacını söyleyemez’





Oğlu Resul’ün bulunması için yardım isteyen anne Nurhan Yiğitalp, "Oğlum hasta. Şu ana kadar bulunması yönünde hiçbir haber çıkmadı. Duyan ya da gören olursa Allah rızası için haber versin. Hasta olduğu için herhangi bir ihtiyacını da söyleyemez" diye konuştu.





‘Normalde bu mahalleden çıkmazdı’





Baba Abdulaziz Yiğitalp ise, "Normalde bu mahalleden çıkmazdı; ama saat 15.30’dan bu yana haber alamıyoruz. En son tanıyan bazı esnaflar yol üzerinden geçerken görmüş" dedi.



Mahalle sakinlerinin, kaybolan Resul’ün bulunması için çevrede yaptığı arama çalışması sabahın erken saatlerine kadar sürdü.