Otizmli çocuklar hem eğlendi hem eğlendirdi

T24 - Otizmli çocuklar, yaptıkları müzikle “otizmin farklılığına” dikkat çekerken hem eğlendiler hem alkış aldılar. Zihinsel Özürlü Mehter takımı Goran Bregoviç’in ‘Ezerledi’ adlı parçasını seslendirdi.







Otizmli çocuklar, otizmin farklılıklarına dikkat çekmek üzere 10 yıldır düzenlenen şenlikte verdikleri konserler ve yaptıkları gösterilerle hem alkış aldılar hem eğlendiler. Otizmli çocuklar, gerçekleştirdikleri gösterilerle otizmin sadece bir farklılık olduğunu anlattı.

Otizmli çocukların bu yıl 10.’sunu yaptıkları şenlik, Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi öğretmenlerinin organizasyonuyla Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV), Özel Çocuklar Müzikle Eğitim Merkezi ÖÇMEM, ALTİS Sağlık Hizmetleri, D&R ve Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Şenlik, sunucu Sevinç Erbulak tarafından sahneye davet edilen Kadıköy Kaymakamı Hasan Karahan’ın konuşmasıyla başladı. Karahan, dördüncü kez katıldığı şenliğin vatandaşların desteğiyle sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Daha sonra müzik öğretmeni Mustafa Akyüzlüer’in otizmli öğrenciler arasından yetiştirdiği “Şirinler” grubu konser verdi. Bateri, tef, bongo ve piyano çalan otizmli çocuklardan oluşan “Şirinler”in solisti Cansu sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü fethetti.

Daha sonra Kabataş Erkek Lisesi öğrencileriyle otizmli çocukların tango gösterisi gerçekleştirildi. Kıvrak tango hareketlerini başarıyla gerçekleştiren otizmli öğrenciler, bol bol alkışlandı. İzmir’den gelerek şenliğe katılan Cem Vardarcı da keman ve piyano resitaliyle alkış aldı. Vardarcı, “Otizm gezegeninden müzik gezegenine dikey geçiş yaptım” diyerek kendinden küçük otizmlilerin örneği olduğunu gösterdi.

Mehter takımından ‘Ezerledi’







İBB’nin Zihinsel Özürlüler Gösteri Sanatları Topluluğu ve Mehter Takımı da ilgi gördü. Mehter konseri veren grubun Goran Bregoviç’in eseri ‘Ezerledi’yi seslendirmesi de izleyicileri coşturdu. Gruptan iki öğrencinin öğretmenleriyle yaptıkları solo performansları ise adeta büyüledi.





