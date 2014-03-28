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Sağlık

'Otizm doğumdan uzun süre önce başlıyor'

California Üniversitesi'nde yapılan araştırmada otistik olmayan çocukların sadece % 10'unda, otistik çocukların ise % 90'ında genetik anomaliler bulundu

28 Mart 2014 09:57

Bilim insanları otizmin anne karnında başladığına ilişkin yeni kanıt olduğunu söylüyor. Yeni bir araştırmaya göre doğumdan uzun süre önce gelişmekte olan beyinde ortaya çıkan değişiklikler otizm belirtilerine neden olabiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan çalışma beynin daha iyi anlaşılmasının otizmli çocukların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceği umutlarını arttırdı.

ABD'deki California Üniversitesi'nde araştırmayı yapan ekip bunun erken teşhis ve tedaviye olan ihtiyacın altını çizdiğini belirtti.

 

22 çocuk üzerinde inceleme

 

ABD'li biliminsanları iki ve 15 yaş arasında, otistik olan ve olmayan 22 çocuğun ölüm sonrası beyin dokularını analiz etti.

Araştırmada beynin dış kısmı olan korteksin iletişim kanallarına ve katmanlarının nasıl oluştuğuna bakıldı. kullanıldı.

Otistik olmayan çocukların sadece % 10'unda, otistik çocukların ise % 90'ında genetik anomaliler bulundu.

Uzmanlar sosyal ve duygusal iletişimle, dille ilgili beyin bölgelerinde değişikliklerin doğumdan uzun süre önce yerleştiğini söylüyor.

 

Erken teşhisin önemi

 

San Diego'daki California Üniversitesi ve Seattle'daki Allen Enstitüsü Beyin Çalışmaları bölümünden araştırmacılar bu durumun, bazı otistik bebeklerin yeterince erken tedavi edilmesi durumunda neden iyileşme belirtileri gösterdiklerini açıklayabileceğini söylüyorlar.

Uzmanlar gelişen bebek beyninin kendini telafi etmek için yeni iletişim kanalları yaratabileceğini düşünüyor.

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü Direktörü Dr. Thomas Insel "Bu erken tanı ve müdahalenin önemini pekiştiriyor" diyor.

Ulusal Otizm Derneği müdürü Carol Povey de çalışmanın karmaşık ve genellikle yanlış anlaşılan bu soruna ışık tutacağını söyledi ve "Otizmin derin ve yıkıcı bir etkisi olabilir ama doğru destek büyük fark yaratabilir" dedi.

 

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