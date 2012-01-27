Otizm, bebek 6 aylıkken fark edilebilir



T24 - Beyin dalgalarının hastalık riskini ortaya çıkarabileceğini belirten İngiliz bilim insanları, düşünülenin aksine otizmin, bebek 6 aylıkken bile fark edilebileceğini açıkladı.



Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji'nin araştırma ekibinden Profesör Mark Johnson, BBC'ye verdiği demeçte, söz konusu çalışma hakkında bilgi verdi.



Profesör Johnson, araştırmada, yaşları 6 ile 10 aylık olarak değişen 104 çocukta otizmin erken belirtileri ve bebeklerin beyin dalgalarındaki farklılıkların incelendiğini belirtti. Johnson, bu bebeklerin yarısının hastalık riski taşıdığının bilindiğini, çünkü otizm hastalığına yakalanan büyük kardeşleri olduğunu, geri kalanların ise düşük risk grubunda olduğunu söyledi.



Otistik ve yaşı büyük olan çocuklarda göz teması eksikliği olabileceği için bebeklere insan yüzlerinin yer aldığı fotoğrafların gösterildiğini, kafatası derisine yerleştirilen algılayıcıların beyin faaliyetindeki farklılıkları incelediğini kaydeden Johnson, ''Fotoğrafların her birine baktıkları zaman otizm geliştirmeyen düşük ya da yüksek risk grubundaki bebeklerin beyin dalgalarında büyük bir fark vardı. Otizm geliştiren bebeklerin beyin dalgalarında ise çok küçük bir fark bulunuyordu'' dedi.





Davranış ve eğitim programları tedavide etkili



Bunun yüzde yüz hastalığı belirleyici olmadığını ifade eden Profesör Mark Johnson, ''Tüm belirtilerin başlangıcından önce, eğitim programlarıyla hastalığa müdahale edebilirsek, en azından bazı vakalarda tüm belirtileri hafifletebiliriz'' dedi.



Otizm davranışsal belirtileri genellikle çocuğun birinci ya da ikinci yaşında ortaya çıkıyor. Kız çocuklarına göre erkek çocuklarda daha fazla görülen hastalığın tedavisi yok ancak davranış ve eğitim programları hastalıkta etkili oluyor. Hastalığın erken aşamada keşfedilmesinin ise tedaviye yardımcı olabileceğine dikkati çekiliyor.





