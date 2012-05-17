Otistik öğrenciyi döven öğretmene soruşturma

Zonguldak'ta görev yapan beden eğitimi öğretmeni O.A.'nın, derse girmek istemeyen 12 yaşındaki otistik öğrenci R.B.'nin başına pet şişeyle, bacağına da ayağı ile vurması, okulun karşısındaki meslek yüksekokulu öğrencileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Durmuş Sevindik'in Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, olay, geçen 7 Mayıs'ta, 35 engelli öğrencinin eğitim gördüğü Sevgi Bağı Eğitim Uygulama Okulu'nda teneffüs sırasında meydana geldi.

Ders zilinin çalmasıyla bahçedeki öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde içeriye girerken, R.B. derse girmemek için bahçenin köşesine kaçtı.

Okulda ücretli olarak görev yapan beden eğitimi öğretmeni O.A., yere oturarak bağıran öğrencinin başına elindeki pet şişesi ile vurdu.

Öğretmen, bu kez yere uzanıp bağırmaya devam eden öğrencinin başına tekrar vurup kolundan çekiştirerek kaldırdı. Yanındaki kadın öğretmen ile birkaç adım attıktan sonra tekrar kendini yere bırakan öğrenciye, öğretmen O.A., bu kez ayağı ile vurdu.

Yüksekokul öğrencileri şiddeti görüntüledi

Kadın öğretmenin konuşup kolundan tutarak kaldırdığı öğrenci sınıfa götürülürken, öğretmen O.A.'nın öğrenciye olan davranışı, okulun karşısındaki Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde öğretmenin, olanları kaydettiklerini fark ettiği öğrencilere tepki gösterdiği görülüyor. Öğrencilerin, "2 saattir aynı şeyi yapıyorsunuz. Ayıp değil mi?" demesi üzerine öğretmenin, "Terbiyesiz" diye karşılık vermesi de dikkat çekiyor.

Aile şikayetçi oldu

Öğrencilerin görüntüleri teslim ettiği polis, durumu otistik öğrencinin ailesine bildirdi.

Karakolda görüntüleri izleyen Muhammet Batak, öğretmen hakkında şikayette bulundu. Öğretmen O.A., karakolda ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Polisin, olayla ilgili okuldaki diğer öğretmenlerin de ifadesine başvurduğu belirtildi.

Muhammet Batak, görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu söyledi.

Kızının, öğretmenlerinin kendisiyle ilgilenmesi için öyle davrandığını anlatan Muhammet Batak, "Öğretmen ise kızımın başına pet şişesi ile 3-4 defa vuruyor. Sonra yerden sert bir şekilde kaldırıyor ve bir başka öğretmene teslim ediyor. Kızım tekrar kendini yere bıraktığında, 'niye kalkmıyorsun' der gibi ayağına doğru tekme atıyor. Bu olay ilk defa mı oldu bilmiyoruz. Aldığımız bilgiler ise buna benzer davranışları olduğu yönünde. Ben çocularımı bir haftadır okula göndermiyorum. Bu olayı kabullenemiyorum, içime sindiremiyorum. Öğretmenin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

İdari soruşturma başlatıldı

Olayın ardından hem otistik R.A hem de zihinsel engelli diğer kızı 14 yaşındaki R.B.'yı okula göndermeyen Muhammet Batak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını, müfettişlerin incelemeyi sürdürdüğünü söyledi. Özbek, soruşturma sonucuna göre gerekenin yapılacağını kaydetti.

Şaka yoluyla vurmuş

Okul Müdürü Durmuş Çeküç ise olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Öğretmen, öğrenciyi yerden kaldırmak için şaka yoluyla hafif bir şekilde vurduğunu söylüyor. Öğrencinin iyiliği için, bir an önce yerden kaldırıp diğer öğrencilerle birlikte sınıfa gitmek için acele ettiğini söylüyor. Ben görüntüleri izlemedim. Ancak şiddet içeren bir durum varsa olayı tasvip etmem mümkün değil" diye konuştu.