Otistik çocuğa unutulmaz doğum günü sürprizi

Glenn Buratti'nin altıncı doğum günü hayalkırıklığıyla başladı. Florida eyaletinin St. Cloud şehrinde yaşayan Buratti'nin partisi için yaptığı daveti, davet ettiği 16 okul arkadaşından hiçbiri kabul etmedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; annesi Asleen Buratti, yaklaşık 10 bin kişinin üye olduğu yerel bir Facebook sayfasına "Bu konuda söylenmek aptalca biliyorum ama oğlumun hayalkırıklığını düşündükçe yüreğim parçalanıyor" yazdı.

Bunun üzerine çok sayıda Facebook kullanıcısı, anne Buratti'ye cevap vermeye başladı ve oğlunun doğum günü partisine katılmak istediğini söyledi.

Kentte yaşayanlar ve yetkililer, Buratti'ye özel bir doğumgünü yaşatmak için kolları sıvadı.

Altı yaşındaki çocuk için 40 kişinin katıldığı bir sürpriz parti düzenlendi ve hediyeler alındı.

Şehrin polis memurları ve itfaiye ekibi de çocuğu ziyaret etti.

Altı yaşındaki çocuğu mutlu etmek için evin üzerinde kısa süreli bir helikopter uçuşu bile yapıldı.

Bucatti, ardından polis arabasına ve motosikletine bindirildi, ayrıca helikopterdeki pilot da çocuğa uzaktan el salladı.

Ertesi gün okuldan dönen Bucatti'yi yeni bir sürpriz karşıladı. Kendisini evde bekleyen itfaiye ekibi, Bucatti'yi yangın söndürme aracının içinde gezdirdiler ve ona tüm özelliklerini anlattılar.

Baba John Buratti, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle ifade etti:

"Facebook'a yazdıklarımızla bu kadar çok ilgi göreceğimizi tahmin etmemiştik. Çok sayıda insan bize gelerek oğlumuzun doğumgününü kutladı."

"Milyonlarca yıl düşünsem böyle bir şeyin olacağını tahmin etmezdim. Aslında bu durum, otizmli çocuklar için yaygın bir sorun. Umarım diğer çocuklar bu sayede, farklı gördükleri çocukların da kalbi olduğunu ve arkadaş edinmek istediğini fark eder."