-OTELLERİN GECELEME FİYATLARI ARTTI İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - İç pazar için yüksek sezonun başlangıcı olan orta öğretim okullarının kapanmasıyla birlikte otellerin geceleme fiyatları ortalama yüzde 17 arttı. Ekin Grubu Araştırma Birimi'nin gazetelere verilen ilanlar üzerinden yaptığı ''Yurt içi Seyahat Pazarı Fiyat Analizleri'' çalışmasında, okullar kapanmadan önceki fiyatlar ile okullar kapandıktan sonraki fiyatlar karşılaştırıldı. Tesislerin iç turizm pazarına yönelik fiyatları üzerinden yaptığı çalışmaya göre, incelemeye alınan 93 tesisten 65'i okulların açık olduğu dönemde göre fiyatlarını artırırken, 3 tesis fiyatlarını düşürdü, 25 tesis fiyatlarını değiştirmedi. Alanya, Kuşadası-Didim, Marmaris-Dalaman, Side-Manavgat, Ayvalık ve Kemer bölgelerindeki tesislerin fiyatları ortalamanın üzerinde arttı. Bodrum, Lara, Belek ve Çeşme'deki tesislerin fiyatlarındaki artış, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye ortalamasının altında kaldı. Bölgelere göre ortalama fiyat artışları şöyle: Ayvalık yüzde 24,7, Kuşadası-Didim yüzde 24,1, Alanya yüzde 23,2, Marmaris-Dalaman yüzde 17,7, Side-Manavgat yüzde 17,7, Kemer 17,1, Bodrum yüzde 16,3, Lara yüzde 15,1, Belek yüzde 12,9, Çeşme-Özdemir yüzde 11.