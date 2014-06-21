Otellerden Ramazan turistini kapma yarışı!

Ramazan ayında daha düşük bütçeyle tatil yapmak isteyen tatilcilere gün doğdu. Ramazan ayında yerli müşterisi azalan oteller yüzde 30’a varan indirime başladı. Oteller ayrıca, geniş aileler için 2 çocuğa ücretsiz tatil imkânı, yaşlılara indirim, kendi aracıyla gelene yakıt katkısı, günlük şehir turu gibi fırsatlar da sunuyor.

Coral Travel & Odeon Tours İç Pazar Müdür Vekili Mehmet Kamçı, “Erken rezervasyon kampanyalarının sona erdiği bu günlerde bazı otellerde yüzde 30’a varan indirimler devam ediyor” dedi. Fehim Genç’in Milliyet’teki haberine göre, Kamçı, şunları söyledi:

“Ramazan ayında tatil yapmak isteyen misafirlerimiz için otellerin özel kampanyaları bulunuyor. Bu dönem için misafirlerimiz yaz sezonunun diğer dönemlerine oranla daha uygun fiyatlarla tatil yapma şansına sahip oluyor. Uygun fiyat avantajlarının yanında Ramazan ayına özel, geniş aileler için 2 çocuğun ücretsiz olduğu, yaşlı indirimlerinin bulunduğu ve ulaşımlarını kendi araçlarıyla gerçekleştirecek olan misafirlere yakıt katkısının yapıldığı otellerimiz bulunuyor.”

‘Büyük indirimler var’

Tatilsepeti.com Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “Oteller bu dönemde talebin az olması nedeniyle fiyatlarda indirime gidebiliyor. Fiyatların düşmesi, özellikle ailecek tatile gitmek isteyenler için bütçe avantajı sağlıyor” dedi. Karayal, şöyle konuştu:

“Bayram öncesi Ramazan ayı genel olarak tatil için tercih edilmeyen bir dönem. Normal sezona göre tatil satışlarında bir miktar düşüş yaşanabiliyor. Ayrıca oteller, özel iftar ve sahur programları da düzenliyor. Bu nedenle Ramazan dönemindeki büyük indirimlerden yararlanan ve daha düşük bütçeyle tatil yapmak isteyen pek çok tatilci de var. Ramazan genelinde, indirimli fiyatlar nedeniyle otellerde boşluk olacağını düşünmüyoruz.”

‘Özendirici fiyatlar’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Ağırlıklı olarak yerli müşteriye hitap eden oteller Ramazan ayında özendirici fiyatlar uygulayabilir” diye konuştu. Ayık, şunları söyledi:

“Ramazan ayı döneminde yerli turistin talebi doğal olarak azalır. Ama yurtdışından gelen turist sayısında bir etkilenme olmaz. Yerli müşteri oranı az olan oteller indirime gitmeyebilir. Ramazan ayında ekonomik tatil yapmayı tercih edenler için erken rezervasyon sistemimiz var. Ramazan ayının hangi tarihlere geleceğini hem tatilciler, hem de işletmeciler biliyordu. Erken rezervasyon sırasında Ramazan indirimi zaten yapıldı. Son dakikaya kalırsanız bir şey olmaz.”

‘Ücretsiz servisler artıyor’

CloudArena Kurucu Ortağı Tolga Yalçınkaya, “Yaza denk gelen Ramazan ayında turistik tesisler özellikle yabancı turistlerden rağbet görüyor” dedi. Yalçınkaya, şöyle konuştu:

“Yerli turistin azaldığı bu dönemde doluluk oranlarını sürdürmek isteyen tesis sahipleri fiyatlarını biraz indirerek veya oda ile birlikte havaalanı transferi, kahvaltı, günlük şehir turu gibi ücretsiz servisler vererek yabancı turistler için iyice cazip hale getiriyor. Bunun yanısıra, yerli tatilcilere hitap eden oteller Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek tesislerinin doluluk oranını düşürmemeyi hedefliyor. İftar ve sahur programları, özel menüler ve çeşitli promosyonlar Ramazan ayında oruç tutan yerli turistlerin tatile çıkmasını sağlıyor.”