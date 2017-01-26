Otellerde her 2 odanın biri boş kaldı, fiyatlar dibe vurdu!

2016 yılı turizm sektörü için sektör temsilcilerinin deyimiyle 'kayıp yıl' oldu. Yıl boyunca veriler olumsuz bir tabloya işaret etti. Hem yabancı turist sayısı hem de otel doluluk oranları son yılların en düşük seviyelerine gerilerken 2016'da İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 25,9 düşerek 16 yılın en sert gerilemesini kaydettiği raporlanmıştı.

Son olarak bugün Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamada otellerde boş oda sayısının tavan yaptığı, konaklama ücretlerinin ise dibe vurduğu görüldü.

Avrupa'nın en boş otelleri

BusinessHT'de yer alan habere göre, otel doluluk ve oda ücreti verilerinin yer aldığı, 'Aralık 2016 Ülke Performans Raporu'a göre Türkiye'de otel doluluk oranı 2015'e göre yüzde 17,8 geriledi ve tüm Avrupa'da en büyük düşüş yaşayan ülke oldu. Yüzde 50,8'e düşen oran da 2016'da Avrupa'da en çok boş odaya sahip otellerin Türkiye'dekiler olduğunu yansıttı. 2015 yılında doluluk oranı yüzde 61,7 olarak gerçekleşmişti.

Oda gelirleri yüzde 39,5 düştü

Oda gelirleri de 2016 yılında yüzde 39,5 gerileyerek 39,5 euroya düştü. Bu düşüşle de Türkiye oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke oldu. 2015 yılında oda geliri 65,3 euroydu. 2016'da Avrupa ülkeleri oda gelirleri ortalaması ise 68,4 euro olarak ölçüldü.

Aralık'ta toparlanma sinyali

Diğer taraftan Aralık ayı verileri yılın geri kalanına göre toplaranmaya işaret ediyor. Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre otel doluluk oranları yüzde 1,9 artışla yüzde 49,2'ye ulaştı.

Turizmdeki gerilemeden büyük darbe alan İstanbul otellerinde DE düşüş hızı yavaşladı. Aralık 2015'te yüzde 50,2 olan doluluk oranı, Aralık 2016'da yüzde 1,9 düşerek, yüzde 49,2 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 76,9 euro oldu ve 2015'e göre yüzde 20,1 düşüş gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise önceki yıla oranla yüzde 21,6 düşüş yaşandı ve 37,9 euro olarak ölçüldü. 2016 yılı genelinde ise doluluk oranı yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. 2016 yılında ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıl 120,8 eurodan 90,5 euroya, oda başına elde edilen gelir 78,2 eurodan 44,9 euroya geriledi.

"5-6 ayda toparlanma başlayabilir"

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, terör saldırısı gibi sektörü etkileyecek herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda turizmde 5-6 ay içinde toparlanma başlayabileceği görüşünü yineledi.

Bayındır, aralık ayındaki umut veren sonuçlara rağmen Ortaköy'de bir gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının umutları yeniden kırdığını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiyatlardaki düşüş devam etmesine rağmen son iki aylık doluluk verileri geleceğe ilişkin olarak bize umut vermişti. Uluslararası alanda tanıtım, imaj geliştirme, halkla ilişkiler çalışmaları çok önemli ancak şu anda Türkiye için alınması gereken en önemli tedbir bir kriz yönetimi planının hayata geçirilmesi olacaktır. Bu plan kapsamında sektörün tüm bacakları bir araya gelmeli, özel sektörün önerileri dikkate alınmalı. Topyekun bir şeylerin yapılması gerekiyor."

2017 sezonu öncesi Rusya’dan erken rezervasyonlarda Türkiye’ye yüzde 50 artış olduğu yönünde haberler de doğrulanmamakla birlikte gündeme geliyor.