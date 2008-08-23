Otellerde çapkın turist alarmı

Turistik bölgelerdeki oteller, bu yaz çapkın turistlerle mücadele etmek için alarma geçti.



Otellerin yüzde 90’ı, yanlarında kadın arkadaşı olmadan gelen erkeklere oda vermeme kararı aldı. Uygulama, acentaların otelleri tanıttığı web sayfalarına önemli not başlığıyla, "Tesis double bay, single bay konuk kabul etmemektedir" şeklinde yansıdı. Barlarda "Damsız girilmez" uygulamasına benzer nitelik taşıyan uygulamada bazı otellerin, "erkek erkeğe" tatil yapmak isteyen müşterileri "eşcinsel dostu" turizm tesislerine yönlendirdiği belirtildi.



Eşcinsel dostu otel



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) İkinci Başkanı Seçim Aydın, "Hoş bir uygulama değil" diyerek şunları söyledi: "Bu uygulama Turizm Bakanlığı’nın veya derneğin aldığı bir karar değil. Uygulama Rus turistlere olan ilgiden kaynaklandı. Özellikle Rus turistlerin fazla olduğu güneydeki oteller bu yöntemi tercih ediyor. Türk erkeklerinin turistleri rahatsız ettiği düşünülüyor."



Çok olay oluyor



"Tatilbudur" internet sitesinin tanıtım sayfasında, "Tesis double bay, single bay konuk kabul etmemektedir" notu düşürülen Fantasia De Luxe Kemer’in Müdürü Cüneyt İlyas, "Özellikle tek gelen arkadaşlar, plajda, diskoda bayan misafirleri rahatsız ediyor. Bu durum da otel işletmelerine yansıyor. Bu konularla ilgili çok olaylar oluyor" dedi.



Ben de yapardım



Özellikle Ruslar’ın kaldığı otellerde uygulamanın olduğunu söyleyen 5 yıldızlı tatil köyü Queen Elizabeth Kemer Otel’in Genel Müdürü İzzettin Yurtsever ise, "Eğer bir otelde çok Rus varsa, o otellere gelmek isteyen baylar çoktur. Bizim otelimize gelip de ’Aaa burada Ruslar yok’ deyip turla gelmesine rağmen otelden erken ayrılanlar oluyor. Ben şu anda 50 yaşındayım. 25 yaşında bekar olsaydım, normalde tanışamayacağım bir bayanla tatilde aynı ortamda yemek yiyebilmek, yüzebilmek, diskoda dans edebilmek imkanlarına sahip olabilmenin avantajları için bu tarz bir tercihte bulunurdum. Bu konuda Türkler olarak zaaflarımız olmadığını söyleyemeyiz" dedi. (Hürriyet)