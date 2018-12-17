Oteldeki dolapları soyan hırsızlar yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir otelin spor salonundaki dolaplardan 98 bin TL\'lik çek ile 5 bin Euro ve lüks marka bir kol saati çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, İstanbul\'da yakalandı. 2 şüpheliden birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlık olayı, 28 Kasım günü Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelin spor salonunda meydana geldi. Otele spor yapmak için gelen müşteriler, soyunma dolaplarında bulunan çeşitli bankalara ait 98 bin TL\'lik çek ile 5 bin Euro ve lüks marka bir kol saatinin çalındığı şikayetiyle Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği\'ne başvurdu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.E.O ve A.A. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi düzenledikleri bir operasyonla İstanbul\'da yakaladı. Antalya\'ya getirilen şüphelilerden M.E.O\'nun sahte kimlik kullandığı, 7 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Poliste ifadeleri alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



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