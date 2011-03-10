-OTELDE YANMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR FETHİYE (A.A) - 10.03.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir otelde çıkanda yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Atatürk Caddesi 37. Sokak'ta bulunan İzmir Plaza Otel'in lobi kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve itfaiye ekipleri ile otel çalışanlarının müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında otelde mahsur kalan müşteriler, kaldıkları odaların balkon bölümünden itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bu arada yangında dumandan etkilenen 2 otel müşterisi ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bazı otel müşterilerine ise ambulanslarda müdahale edildiği görüldü. -OTEL MÜŞTERİLERİ YANGINI ANLATTI- Yangın esnasında otelde bulunan Kanada uyruklu Amagi Patrick, ''Ne olduğunu anlamadım. Çığlık sesleriyle uyandım. Gözümü açtığımda odanın tamamen dumanlı olduğunu gördüm. Hemen balkona çıktım. İtfaiye ekipleri gelip beni oradan aldı'' dedi. Otel müşterilerinden Faruk Sayın ise otelin terasında çay içerken yangının çıktığını belirterek, ''Bir anda aşağıdan sesler gelmeye başladı. Otel çalışanı çocuk benden yardım istedi. Ben de hemen yangın tüpünü alıp alevlere müdahale ettim. Ama pek de başarılı olamadık. Bunun üzerine polisi aradım ve itfaiye ekipleri geldi'' diye konuştu. Öte yandan, yangın sırasında otelde bulunan bazı hayvanların telef olduğu bildirildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.