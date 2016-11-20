Otelde hamile kalana bedava tatil!

Övgü Pınar

İtalya'nın Assisi kentinde bir grup otel, kendi tesislerinde konaklarken hamile kalan müşterilerine tatil hediye ediyor.

"Fertility Room" (doğurganlık odası) adlı proje, İtalya'daki düşük doğum oranlarına karşı girişimde bulunmak ve yerel turizmi güçlendirmek amacı taşıyor.

Projeye katılan otellerde kalan müşteriler, bu sırada hamile kaldıklarını ispat ederse ileride aynı tesiste bedava tatil ya da para iadesine hak kazanıyor.

Müşterilerin kanıt olarak, otelde kaldıktan 9 ay sonra bebeklerinin dünyaya geldiğini gösteren belgeler sunmaları gerekiyor.

Belediyenin turizmden sorumlu meclis üyesi Eugenio Guarducci tarafından yeni oluşturulan Turizm Masası biriminin tasarladığı Fertility Room projesine şimdilik 10 otel ve tesis katılıyor.

Çocuk yapan müşterilere bedava tatil veya para iadesi kampanyasının 31 Mart 2017 tarihine kadar sürmesi planlanıyor.

Kampanyanın internet sitesinde "Ülkemizdeki düşük doğum oranı, sosyal politikalar açısından gelecek yılların en büyük sorunlarından birini teşkil ediyor. İşte bu yüzden Assisi'deki bazı özel turistik işletmeler orijinal bir fikir önermeye karar verdi" deniliyor.

Belediye projeye mesafeli

Avrupa ülkeleri içinde doğum oranının en düşük olduğu ülkelerden biri olan İtalya'da geçen yıl yaklaşık 485,000 çocuğun dünyaya geldiği, bu sayının rekor seviyede düşük olduğu belirtiliyor.

İtalyan basınında yankı uyandıran proje, yerel yönetiminse tepkisiyle karşılaştı. Assisi Belediye Başkanı Stefania Proietti, "Belediyenin bu girişimle alakası yoktur" dedi.

Assisi'nin bağlı olduğu Umbria Bölge Meclisi Üyesi Claudio Ricci de kampanyanın bölgenin imajına zarar verip vermediği konusunda inceleme başlatacaklarını duyurdu.

Assisi'nin, Aziz Francesco'nun doğum yeri olmasıyla tanındığına ve özellikle dini ve kültürel turistik gezi güzergahlarının bir parçası olduğuna dikkat çeken Ricci, bu projenin kentin imajıyla uyumsuz olduğunu söyledi.