T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otelde fenalaşan Rus turist öldü

Levent YENİGÜN/ KEMERA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde, ailesiyle tatil yaptığı otel odasında rahatsızlanan Rus turist 45 yaşındaki Viktor Kondrashchenko yaşamını yitirdi

28 Ağustos 2017 17:59

Levent YENİGÜN/ KEMERA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde, ailesiyle tatil yaptığı otel odasında rahatsızlanan Rus turist 45 yaşındaki Viktor Kondrashchenko yaşamını yitirdi.
Beldibi turizm bölgesinde bir otelde ailesiyle tatil yapan Viktor Kondrashchenko, saat 04.30 sıralarında fenalaştı. Ailesinin otel yönetimine durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. Kondrashchenko\'ya ilk müdahale gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Viktor Kondrashchenko yaşamını yitirdi. Kondrashchenko\'nun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜN KEMERAAntalya DHAANTALYA KemerRusViktor KondrashchenkoBeldibiAilesininAcilMerkeziKondrashchenkoAmbulanslaAntalya Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24