Otelde fenalaşan Rus turist öldü

Levent YENİGÜN/ KEMERA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde, ailesiyle tatil yaptığı otel odasında rahatsızlanan Rus turist 45 yaşındaki Viktor Kondrashchenko yaşamını yitirdi.

Beldibi turizm bölgesinde bir otelde ailesiyle tatil yapan Viktor Kondrashchenko, saat 04.30 sıralarında fenalaştı. Ailesinin otel yönetimine durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. Kondrashchenko\'ya ilk müdahale gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Viktor Kondrashchenko yaşamını yitirdi. Kondrashchenko\'nun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.