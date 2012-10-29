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Yaşam

Otelde asansör dehşeti

Asansöre binen temizlik işçisi Gonca Gaflı kafası kabin ile duvar arasındaki boşluğa sıkıştı

29 Ekim 2012 01:24

Esenler’de 4 yıldızlı bir otelde asansör ile duvar arasına sıkışan 39 yaşındaki Gonca Gaflı feci şekilde yaşamını yitirdi.

Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan Grand S Hotel’de bugün saat 18.00'da meydana gelen olayda otelde temizlik işçisi olarak çalışan Gonca Gaflı zemin kattan başka bir kata çıkmak için asansöre bindi.
 
İddialara göre bu sırada Gaflı’nın elbisesi asansörün kapısına takıldı. Asansörün hareket etmesiyle de Gaflı'yı kabin ile duvar arasına çekti. Elleriyle elbisesinden asılarak kurtulmaya çalışan Gaflı'nın kolları ve kafası kabin ile duvar arasındaki boşluğa sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri Gaflı’nın sıkışan cesedini yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası çıkarmayı başardı. Gonca Gaflı’nın cenazesi polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracı ile İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gaflı'nın taşeron firmada temizlik işçisi olduğu ve otelde bir ay önce işe başladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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