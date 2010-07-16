-OTEL YANGININDA ÖLENLER ARASINDA TÜRK YOK ERBİL (A.A) - 16.07.2010 - Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bulunan Soma Otelinde dün gece çıkan yangında ölen 40 kişi arasında Türk vatandaşının bulunmadığı bildirildi. Süleymaniye Sağlık Müdürü Rekavt Muhammed, Salim Caddesi üzerindeki Soma Otelinde gece yarısı elektrik arızasından çıkan yangında, aralarında yabancıların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğünü söyledi. Muhammed, kurbanlardan bazılarının otelin penceresinden atlayarak yaşamını yitirdiğini, diğerlerinin ise yanarak ya da dumandan boğularak can verdiğini kaydetti. Muhammed, "şu ana kadar yangında ölen Türk olduğuna dair bize bilgi gelmedi" dedi. Bu arada yangında ölen yabancılar arasında Asiacell telefon şirketinin Filipinli, Kamboçyalı ve Sri Lankalı üç mühendisinin de bulunduğu belirtildi.