Otel inşaatı durduruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1941'de 34 bin Yahudinin katledildiği yerdeki otel inşaatının durdurulmasına karar verildi.

Ukrayna basınındaki haberlerde, tarihe Babi Yar trajedisi olarak geçen katliamda ölenlere ithaf edilen yerde Polonya ile Ukrayna'da ortaklaşa düzenlenecek Euro-2012 kapsamında yapılacak bir otel inşaatları için izin verildiği, ancak birçok Yahudi kuruluşunun tepkisi üzerine Kiev Belediye Başkanı Leonid Çernovetski'nin projeyi veto etme hakkını kullandığı belirtildi.

Haberlerde, Belediye Meclisi üyelerinin projeye onay verirken yerini dikkate almadığı ifade edildi.

Babi Yar Anıtı, Nazi işgalcileri ve Ukraynalı işbirlikçileri tarafından 29 ve 30 Eylül 1941'te kurşunlanarak öldürülen 34 bin kadar Yahudiye ithaf edilmişti. Anıt 1991'de inşa edilebilmişti.



Tarihçiler, 1943'e kadar Babi Yar'da aralarında Yahudi, çingene, direnişçi ve Sovyet savaş esirinin bulunduğu 60 bin kadar kişinin katledildiğini söylüyor.

