Otel çalışanlarına, AB servis standartları getirdi

T24-



Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği konaklama tesisleri ve restoranlarda uygulanacak standartları belirledi. Geçen yılın Mayıs ayında başlayan ve sektör temsilcilerinin mutabakatıyla yazıya dökülen standartlarda yaklaşık 200 kurumun onayının alındığı belirtildi. Bugüne kadar oda temizleme ve düzenleme görevlisi, genel alan temizleme ve düzenleme görevlisi, kat hizmetleri sorumlusu, servis görevlisi, bar görevlisi ve servis yöneticisinin ulusal meslek standartları belirlendi. Mayıs ayı sonuna kadar ön büro ve mutfak çalışanlarının da standarta kavuşacağı kaydedildi.



Sektörün bir geçiş süreci içerisinde olduğunu söyleyen AKTOB Eğitim Koordinatörü Abdullah Durmuş, yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte sertifikası olmayan çalışanların sektörde istihdam edilemeyeceğini kaydetti. Mesleki eğitim veren kurumların müfredatlarını belirlenen standartlara göre değiştirme zorunluluğu doğacağını dile getiren Durmuş, alınan belgelerin 5 yıl geçerli olacağını belirtti. Mesleki standartları uygulamada sektör içerisinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyleyen Durmuş, standartların yazılı hale getirildiğini vurguladı. Sektör çalışanlarının asgari meslek bilgilerini öğrenmeleri için ve Türkiye olarak AB'ye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Abdullah Durmuş, standartlara geçişin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini aktardı.



Servis standartları şöyle olacak:



Kırmızı şarap servis standardı



- İşletme standartlarına göre şarabı etiketi görülecek şekilde sepete yerleştirir.



- Şarap servisinde şarabın konuğa veya masaya damlamasını engellemek için elinde peçete bulundurur.



- Şarabı etiketi görülür bir şekilde takdim eder ve onayını alır.



- Tirbuşon ile şarabın ağız kısmındaki folyoyu keserek alır.



- Tirbuşon ile mantarı zedelemeden, kırmadan, şarabın içerisine düşürmeden çıkarır.



- Sipariş veren konuğun bardağına tatması için bir miktar şarap doldurur ve onayını alır.



- Servis önceliğine göre diğer konukların bardaklarına 2/3 oranında şarabı sağından doldurur, sonrasında sipariş veren konuğun servisini yapar ve masadan çekilir.



- İşletme standardına göre kalan şarabı sepete koyar.





Türk kahvesi servisi standardı



- Taze çekilmiş kahveyi, ağzı kapalı kapta hazır bulundurur.



- Servis edilecek fincan ölçüsüne göre cezveye soğuk su koyup siparişe göre şeker ve kahve ilave eder.



- Kahveyi kısık ateşte köpürterek pişirir.



- Köpüğü fincanlara eşit dağıtarak doldurur.



- İşletme standartlarına göre servisini ikramlarla (lokum, çikolata, likör) ve bir bardak su ile yapar.(dha)