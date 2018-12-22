Öteki Sinema, 2018'in en iyi korku fragmanlarını seçti

Türkiye'nin en eski alternatif sinema sitesi Öteki Sinema, 2018 yılında vizyona giren korku filmleri arasından en iyi fragmanları seçti. Öteki Sinema’dan Murat Kızılca’nın hazırladığı liste şöyle…

Suspiria

Dünyaca ünlü bir dans akademisine kabul edilmenin mutluluğunu yaşayan Susie (Dakota Johnson), akademinin sanat yönetmeni Madam Blanc’ın (Tilda Swinton) gözetimi altında dans eğitimine devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde art arda yaşanan esrarengiz kaybolmalar ve kanlı cinayetlerle beraber Susie, akademinin saklı bir geçmişi ve karanlık bir sırrı olduğunu anlar. Bu ölümlerin ardında sapık bir katil mi, yoksa doğaüstü güçler mi vardır? Daha da önemlisi sıra Susie’ye mi gelmiştir?

Pet Sematary

Stephen King uyarlaması Pet Sematary / Hayvan Mezarlığı, henüz taşındığı evde ailesi ile kutlama yaparken hayatını kaybeden küçük oğlunu geri getirmek için eski bir mezarlığa oğlunu gömen bir adamın hikayesini anlatıyor.

Halloween

1978 yılı Cadılar Bayramı’nda dört masum genci öldüren Michael Myers ile ilgili araştırma yapan iki gazeteci Myers’ı hapishanede ziyaret ederler. Bu sırada herkes yaklaşmakta olan Cadılar Bayramı hazırlıkları içerisindedir. Cadılar Bayramı’nın gelmesini bekleyen biri daha vardır; Laurie Strode.

Overlord

İkinci Dünya Savaşı’nda, müttefik güçlerin Normandiya’ya asker çıkarması yapacağı günün arifesinde, bir grup Amerikalı paraşütçü, düşman hattının arkasına bırakılır. Askerlerin buraya bırakılmasının amacı saldırının başarısı için önemli bir görevi gerçekleştirmektir. Fakat askerler hedeflerine yaklaşırken beklenmedik bir şeyle karşılaşırlar.

Hereditary

Hereditary, Graham ailesinin tüyler ürpertici hikayesine odaklanıyor. Ailenin en yaşlı üyesi esrarengiz anneanne Ellen’ın ölümü sonrası kızı Annie (Toni Collette), soyağaçlarının uğursuz ve korkunç detaylarını keşfetmeye başlar. Aile üyeleri ardı ardına meşum olaylar yaşamaktadır ve kendilerine miras kalmış bu lanetten kurtulmaya çalıştıkça, kaçınılmaz sona biraz daha yaklaştıklarını fark ederler.

Mandy

Temellerini basit bir intikam öyküsü üzerine kuran Mandy, Cosmatos’a özgü kırmızı ve morun ağırlıkta olduğu müthiş renk çalışması ile süslü muhteşem görüntülere ev sahipliği yaparken, bile isteye yazılmış olabildiğince ucuz diyaloglar ve olabildiğince uçuk olay örgüsü ile halüsinatif bir uyuşturucu tecrübesine dönüşüyor.

A Quiet Place

Sesini duyarlarsa, seni avlarlar… A Quiet Place / Sessiz Bir Yer filminde, hayatları sesle avını bulan gizemli yaratıklar tarafından tehdit edilen bir aile, yaşamlarını sessiz bir şekilde sürdürmek zorundadır.

Annihilation

Biyolog ve eski asker Lena, Amerikan kıyı şeridi boyunca genişleyen uğursuz ve gizemli bir fenomen olan X Bölgesi’nin içinde olduğu sırada kocasının başına ne geldiğini bulmak üzere bir göreve katılır. İçeri giren keşif ekibi, hem hayatlarını hem de akıl sağlıklarını tehdit eden, güzel olduğu kadar tehlikeli ve mutasyona uğramış bir tabiata ve canlılara ev sahipliği yapan bir dünya keşfeder.

Godzilla: King of the Monsters

Mayıs 2019’da gösterime girmesi beklenen filmde Godzilla; Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı üç başlı King Ghidorah ile kapışıyor.

The Darkest

Karısı Celine ile problemler yaşayan Christophe, hafta sonu için bir doğa yürüyüşü ve çadır kampı planlar. Celine’in bu tip aktivitelerden keyif almadığı bellidir ama yine de kocasının teklifini kabul eder ve yola çıkarlar.