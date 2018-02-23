Ot yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de ot yüklü kamyonetin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Borçka- Artvin karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Ertan Kara yönetimndeki 25 DF 801 plakalı ot yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Özay Morgül’ün kullandığı 53 DJ 933 otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Özay Morgül ve Kemal Morgül ile kamyon sürücüsü Ertan Kara ve Altan Kara yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Borçka- Artvin Karayolu bir süre ulaşıma kapandı.



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