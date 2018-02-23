T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ot yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de ot yüklü kamyonetin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı

23 Şubat 2018 23:02

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de ot yüklü kamyonetin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Borçka- Artvin karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Ertan Kara yönetimndeki 25 DF 801 plakalı ot yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Özay Morgül’ün kullandığı 53 DJ 933 otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Özay Morgül ve Kemal Morgül ile kamyon sürücüsü Ertan Kara ve Altan Kara yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Borçka- Artvin Karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adem GÜNGÖRARTVİNDHAARTVİNdeKazaBorçka ArtvinErtan KaraDFMorgülünDJKazadaMorgülKemal MorgülAltan KaraYaralılarAcil SağlıkArtvin Devlet HastanesineBorçka Artvin KarayoluFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24