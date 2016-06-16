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Kültür-Sanat

Kültür sanat ve edebiyat dergisi Masa 'merhaba' dedi

Masa Dergi'nin yazarları arasında Ayşe Kulin, Müjdat Gezer, Ataol Behramoğlu gibi isimler bulunuyor

16 Haziran 2016 00:51

Aylık kültür sanat ve edebiyat dergisi ‘Masa’, "Merhaba, Hayatı kalemlerden akıp kâğıtlara dökülen, dizüstüne sığmayıp ‘Masa’lara yayılanların dergisiyle karşınızdayız. Hoşluklarla geldik, Hoş bulmanızı dileriz" başlangıcıyla ilk sayısını yayımladı.

Masa Dergi'nin yazarları arasında Feridun AndaçHaydar ErgülenAyşe KulinAtaol BehramoğluMüjdat Gezen ve Hayati Asılyazıcı gibi birçok ünlü isim bulunuyor.

edebiyathaber.net'in haberine göre; dergi; resimden tiyatroya, müzikten sinemaya kadar birçok sanat alanına dair inceleme yazılarının yanı sıra, tüm edebi türlerde (deneme-öykü-şiir) serbest çalışmalara yer veriyor.

Gazeteci, Yazar ve Eleştirmen Hayati Asılyazıcı’nın ‘Yayın Danışmanı’ olarak yer aldığı kadroda ‘Genel Yayın Yönetmeni’ koltuğunda Gamze İyem oturuyor.

Selnur Güneş ve Şeydanur Kantoğlu ikilisinin yürüttüğü ‘Yazı İşleri Kurulu’nun yanı sıra Türkçenin temiz ve hatasız kullanımı noktasında, redaksiyon çalışmalarıyla katkı sağlayan Beyazıt Kahraman bulunuyor.

Yenilikçi bir konsept ve mizanpaj tasarımına sahip olanderginin ‘Görsel Yönetmenliği’ni ise Turgay Oğuz üstleniyor.

 

 

 

 

 

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