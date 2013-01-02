ÖSYS'ye başvurular başladı

2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne (ÖSYS) başvuru işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, ÖSYS'ye başvurular, 2-15 Ocak 2013 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, 2013-ÖSYS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Adaylar isterlerse başvuru merkezlerine gönderilen örnek kılavuzları da başvuru süresi içinde başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.

Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapacak.

Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacak.

Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS'nin her ikisine de bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış olanlar ile 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar, başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecek.

Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS veya 2012 ÖSYS'den birine başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayanlar başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilecek.

2013-ÖSYS'ye (sınavsız geçiş dahil) ilişkin başvurma, başvurma koşulları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler 2013-ÖSYS

Kılavuzunda yer almakta. 2013-ÖSYS'ye başvurmak isteyen adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2013 ÖSYS Kılavuzu görme ve işitme engelli ÖSYS adayları için sesli ve görüntülü olarak da hazırlandı. Kılavuz, uzman kişiler tarafından, görme engelli adaylar için sesli ve işitme engelli adaylar için işaret dilinde video görüntüsü olarak hazırlandı. Video görüntülerine adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebilecek.