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Yaşam

ÖSYS'ye 1 milyon 860 bin aday başvurdu ANKARA (A.A)

16 Ocak 2012 18:18

-ÖSYS'ye 1 milyon 860 bin aday başvurdu ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) 1 milyon 860 bin 515 aday başvurdu, bunlardan 1 milyon 805 bin 433'ü YGS'ye girecek. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, ÖSYS'ye başvuru işlemlerinin 13 Ocak'ta tamamlandığı anımsatıldı. 2012 ÖSYS'ye toplam 1 milyon 860 bin 515 adayın başvurduğu belirtilen açıklamada, 2012-YGS'ye girmek istediğini bildiren aday sayısının 1 milyon 805 bin 433 olduğu ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Sadece Sınavsız Geçiş hakkı için 2012 ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 55 bin 82'dir. 2012 ÖSYS'ye başvuran henüz bir ortaöğretim kurumundan mezun olmayan aday sayısı 783 bin 854, bir ortaöğretim kurumundan mezun olan aday sayısı ise 1 milyon 76 bin 661'dir. 2012 YGS 1 Nisan 2012'de yapılacak. Sınavların güvenliğine ilişkin alınan tüm güvenlik önlemleri bu sınavda da aynen uygulanacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek, adaylar sınav yeri bilgilerini sınav binalarına atamaları tamamlandıktan sonra ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.''

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