-ÖSYS KILAVUZUNUN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Eğitim-İş, 2011-ÖSYS Başvuru Kılavuzu'nda ''hukuka aykırı kılık kıyafet düzenlemesi'' yer aldığını ileri sürerek, bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksek Adıbelli, Danıştay binası önünde yaptığı basın açıklamasında, ''YÖK'ün yeni döneme özgü hukuk tanımazlık anlayışını ısrarlı şekilde sürdürdüğünü'' öne sürdü. ALES ve KPSS sınav kılavuzlarıyla başlatılan yargı kararlarına aykırı fiili durumun, ÖSYS kılavuzuyla sürdürüldüğünü iddia eden Adıbelli, şöyle konuştu: ''YÖK, ÖSYM'ye verdiği talimatla üniversite giriş sınavı başvuru sürecinde de türbanı serbest bıraktı. Eğitim-İş olarak daha önce defalarca sorunun geniş bir siyasi uzlaşı çerçevesinde çözülmesi için çağrı yapmış, iyi niyetli çözüm arayışlarına katkı ve destek sunacağımızı açıklamıştık. Hukuk devletinin olmadığı yerde demokrasi de olmaz. Eğitim-İş, sorun siyasi ve toplumsal uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturulmadığı sürece yargı kararlarının ve hukuk kurallarının çiğnenmesine izin vermeyecektir. Bu çerçevede bugün, 2011-ÖSYS Başvuru Kılavuzu'nun hukuka aykırı kılık kıyafet düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştayda dava açıyoruz.''