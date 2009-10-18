ÖSYS ek yerleştirme kayıtları yarın başlıyor

2009 ÖSYS yükseköğretim programlarına ek yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıtlar yarın başlıyor.



ÖSS ek yerleştirme sonuçları 14 Ekimde açıklanmış ve örgün yükseköğretim programlarına 57 bin 619 kişi yerleşmeye hak kazanmıştı.



2009-2010 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde 19-21 Ekim arasında yapılacak.



Kayıt süresi içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek.



Kayıt hakkı kazanan adayların, mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesini, 1987 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesini, son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş fotoğrafı, katkı payının ödenmesi ile ilgili belgeyi ve kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeleri hazırlaması gerekiyor.



Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekiyor. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek.



Belgelerin eksik olması durumunda kayıt yapılmayacak.



Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek.



Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekiyor.