ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

T24 - İstifa eden ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’ın yerine İTÜ’den Prof. Dr. Ali Demir vekaleten atandı.



YÖK'ten yapılan açıklamada, Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın istifası ile boşalan ÖSYM Başkanlığına İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Demir'in vekaleten görevlendirildiği bildirildi.



Açıklamada, yıl sonuna kadar yapılacak olan sınav takviminin ÖSYM tarafından en kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

Prof. Dr. Ali demir kimdir?



Prof. Dr. Demir, 1 Kasım 1959 tarihinde Konya'da doğdu.



ÖSYM Başkanlığı'na vekaleten görevlendirilen Prof. Dr. Demir, 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.



İTÜ Tasarım Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi tamamlayan Demir, doktorasını ise İngiltere'deki Loughborough teknoloji üniversitesinde yaptı.



İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Demir, İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil biliyor.



İTÜ'de Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden olan Ali Demir, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nün de müdürlüğünü yürütüyor.



Tekstil üretim yöntemleri üzerine yazdığı tez ve kitapları da bulunan Demir, evli ve 2 çocuk babası.



